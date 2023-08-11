Мединский готовит пособие по военной истории и операциям для 5-11-х классов

Помощник президента РФ Владимир Мединский готовит дополнительное пособие по военной истории и операциям для учителей 5-11-х классов. Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru о главе про военную операцию на Украине в новом учебнике по истории.

«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — сказал Мединский.

По его словам, в новом учебнике истории, последняя глава которого посвящена спецоперации на Украине, все основано на фактах, при этом со временем оценки военной операции могут поменяться. Он также уточнил, что в этой главе 27 страниц и 17 параграфов.

В новом учебнике истории, который появится в школах с 1 сентября, Украину называют «ультранационалистическим» государством, а санкции Запада против России — «беспрецедентными». Михаила Горбачева авторы пособия обвинили в развале СССР и усилении националистических идей, а Соединенные Штаты — в спонсировании «откровенной русофобии». Подробнее о новом учебнике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский заявил, что в новом учебнике по истории переписали главы о нескольких десятилетиях.