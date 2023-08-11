Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мединский готовит пособие по военной истории и операциям для 5-11-х классов

Мединский заявил о подготовке пособия по военной истории для учителей

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Помощник президента РФ Владимир Мединский готовит дополнительное пособие по военной истории и операциям для учителей 5-11-х классов. Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru о главе про военную операцию на Украине в новом учебнике по истории.

«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — сказал Мединский.

По его словам, в новом учебнике истории, последняя глава которого посвящена спецоперации на Украине, все основано на фактах, при этом со временем оценки военной операции могут поменяться. Он также уточнил, что в этой главе 27 страниц и 17 параграфов.

В новом учебнике истории, который появится в школах с 1 сентября, Украину называют «ультранационалистическим» государством, а санкции Запада против России — «беспрецедентными». Михаила Горбачева авторы пособия обвинили в развале СССР и усилении националистических идей, а Соединенные Штаты — в спонсировании «откровенной русофобии». Подробнее о новом учебнике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский заявил, что в новом учебнике по истории переписали главы о нескольких десятилетиях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях