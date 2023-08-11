Карчаа: ракеты представляют опасность для уровня охлаждающей воды на ЗАЭС

Уровень воды в герметизированном охладительном пруду Запорожской АЭС может упасть в случае разрушения или в результате ракетного обстрела задвижки. Об этом заявил гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает РИА Новости.

«Техническое руководство эксплуатирующей организации довольно подробно поясняло Гросси о мерах по укреплению шандоры – задвижки, которая разделяет пруд-охладитель и обмелевшее Каховское водохранилище, как ее герметизировали», — сказал Карчаа.

Ранее Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что попытки атак Запорожской АЭС продолжаются и представляют угрозу ядерной безопасности.

До этого стало известно, что реактор четвертого блока Запорожской АЭС будет переведен в режим «холодного останова» из-за выявленной технической неисправности. Персонал станции выявил признаки неплотности трубы парогенератора №3. Блок №6 могут перевести в режим «горячий останов», чтобы обеспечить образующейся горячей водой паровые нужды станции.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.