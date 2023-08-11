Нарышкин рассказал о влиянии «Семнадцати мгновений весны» на разведку страны

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны» повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками. Слова Нарышкина приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СВР.

«Вячеслав Тихонов создал настолько яркий образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливая игра повлияла на выбор профессии многих молодых людей», — сказал Нарышкин.

Директор СВР также признался, что, когда начинал работу в разведке, как и его молодые коллеги, находился под влиянием этого «пронзительного образа».

В пятницу, 11 августа, исполняется 50 лет со дня премьеры «Семнадцати мгновений весны» на советском телевидении. Этот сериал считается самым знаменитым изображением работы разведки в отечественной культуре.

В мае опрос показал, что из киногероев россияне больше всего хотели бы видеть своими начальниками протагонистов фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глеба Жеглова и Штирлица.

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