Россиянин разбил окно, чтобы забраться в квартиру спящей жительницы Петрозаводска

В Петрозаводске мужчина попал под суд за незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщила прокуратура Республики Карелия.

В июне 43-летний местный житель пришел ночью к дому своей бывшей сожительницы. Он был пьян и решил проникнуть в квартиру женщины, расположенную на первом этаже, через окно, не будучи при этом приглашенным. Сначала он беспрепятственно залез на балкон, открыв раздвижные створки, а затем разбил оконное стекло в кухне.

Хозяйка проснулась от его ночного вторжения и вызвала на место полицейских. Прибывший наряд задержал мужчину, позже в его отношении было возбуждено уголовное дело. На время следствия он оставался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Вскоре разбирательство будет продолжено в суде. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных, либо арест на 3 месяца.

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