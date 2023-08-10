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Гостей Московского урбанфорума в Гостином дворе ждет насыщенная программа на выходных

На Мосурбанфоруме в Гостином дворе на выходных пройдут мастер-классы по арт-терапии

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Гостей Московского урбанистического форума в Гостином дворе в эти выходные ждет большая культурная и познавательная программа, сообщается на сайте mos.ru.

Департамент здравоохранения Москвы подготовил несколько лекций и мастер-класс.

В субботу в 11:00 в зале № 4 Гостиного двора ведущие эксперты вместе с блогерами расскажут простым языком о сложных и деликатных темах мужского и женского здоровья.

Воскресные лекции будут посвящены медицине долголетия и правильному старению. Слушатели узнают, что такое липиды и какую роль они играют в работе мозга, а также что можно изменить в привычках. Кроме того, гостям Московского урбанистического форума расскажут, чем может быть полезен врач-генетик здоровому человеку. На мастер-классе с элементами нейрографики все желающие смогут освоить техники арт-терапии.

Также оба дня будет насыщенная программа для детей. В субботу в 13:00 в большом зале «Москва» начнется спектакль «Мэри Поппинс» театра «Булгаковский дом». В воскресенье в 13:00 Театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластический спектакль с интерактивными элементами «Букашки. Фантазия!». Кроме того, в выходные гости площадки смогут посетить интерактивное шоу «Тролли: в поисках приключений».

Посетителей ждет интерактивная программа «Волшебный бал в Хогвартсе». Ее участники отправятся в захватывающее путешествие в мир магии и волшебства. В студии «Бьюти-бар» можно будет специальными красками нанести на лицо или открытые участки тела ребенка изображения сказочного животного, любимого персонажа из мультфильма, цветных узоров или рисунков.

Юных исследователей ждут многочисленные научные шоу, эффектные эксперименты с замороженным углекислым газом, а также большое количество опытов по физике и химии. Также юных горожан ждет программа «Блогер-пати», где ведущие вместе с детьми проверят на себе самые топовые челленджи и флешмобы.

Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином дворе.

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