Врач рассказал, как отличить новый подтип депрессии от прокрастинации

Склонность откладывать дела на потом может быть признаком не только прокрастинации, но и нового подтипа депрессии — «когнитивного», выяснили ученые из Стэнфордского университета (США). О том, какие признаки помогут разграничить лень и одну из форм депрессивного расстройства, kp.ru узнала у врача-психиатра, д.м.н., профессора кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрия Сиволапа.

«В целом жалобы именно на когнитивные нарушения при депрессиях встречаются очень часто. Типичный пример — одна из моих пациенток, которая была лучшей в компании, ее ставили в пример, ей дорожило руководство. Раньше она выполняла какую-то задачу за полтора часа, а сейчас на это уходит 6 часов. Шеф по-прежнему ей доволен, но она знает, что способна на большее. Вообще же ухудшение концентрации внимания, сосредоточенности и снижение продуктивности — типичные симптомы депрессии», — отметил врач.

По его словам, в случае депрессии человек не может заставить себя приступить к работе, ему сложно вникнуть в задачи и начать выполнять их. Однако это характерно и для людей, которым свойственна прокрастинация. Чтобы разграничить эти состояния, может помочь психиатрия, пояснил Сиволап. Он выделил следующий признак депрессивного расстройства — деперсонализация. Такое состояние характеризуется тем, что человек перестает чувствовать связь с реальностью и ощущает себя измененным. Например, он может заметить снижение мотивации и нежелание работать, чего не было раньше.

«Еще в случае переутомления или эмоционального выгорания человеку трудно сосредоточиться и начать выполнять дела, именно связанные с работой, отмечает эксперт. В остальных сферах жизни склонность откладывать все на потом выражена не так ярко. Скажем, на шоппинг, в кино или на пляж вы бежите радостно и без замедлений», — уточнил психиатр.

Если же прокрастинация произошла по причине депрессии, тогда человеку хочется отложить все дела, в том числе, и развлечения, заключил эксперт.

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