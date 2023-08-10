ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в совершении государственной измены жителя Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным службы, гражданин России переписывался в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Куратор поручил мужчине следить за передвижением воинских эшелонов в Самарской области и присылать фотографии с комментариями, в том числе о количестве военной техники.

Накануне сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержала в Крыму россиянина 1980 года рождения по подозрению в подрыве газопровода на полуострове по заданию украинских спецслужб.

На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании жителя Казани по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал следствию, что вел переписку с представителями Вооруженных сил Украины, которые просили его совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи.

Ранее россиянина осудили за госизмену.