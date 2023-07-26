В Петербурге полиция разыскивает сиделку по подозрению в краже денег у супругов-ветеранов

Правоохранители Петербурга разыскивают сиделку, которую обвиняют в краже денег у супругов-ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионеры доверяли девушке, так как знали ее длительное время. Они и раньше пользовались ее услугами, после чего расстались без конфликтов. Когда у одного из ветеранов болезнь обострилась, им снова понадобилась помощь.

По словам супругов, в этот раз женщина вела себя странно. Она отказалась выходить на работу без аванса в размере 20 тысяч рублей. После отправки нужной суммы она проработала только один день, на следующий не появилась.

Не дождавшись сиделку, пожилые люди посмотрели в шкатулку и не обнаружили там большую часть сбережений. Об инциденте они сообщили детям и вышли на контакт с женщиной. Она отрицает любые обвинения в свою сторону.

Сиделку объявили в розыск. Предполагается, что гражданка Узбекистана пользовалась подобной схемой несколько раз и собрала нужную сумму для того, чтобы скрыться в другой стране.

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