Экс-замглавы Минцифры РФ Паршин перемещен из-под домашнего ареста в СИЗО

Московский городской суд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей», — огласила судья.

До этого сообщалось, что экс-заместитель Минцифры России Максим Паршин не признает свою вину в получении взятки.

13 июля стало известно, что суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца. До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест взяткодателя Александра Моносова по делу заместителя главы Минцифры о получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего заместителя главы Минцифры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявлял, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По его словам, Паршина задержали 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн в ресторане в Москве.

Ранее правоохранители арестовали бывшего сенатора от Рязанской области.