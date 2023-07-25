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Философ Дугин считает, что СССР начал «гнить» после окончания репрессий

Философ Дугин: в СССР «все стало гнить» после прекращения репрессий

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geopolitika.ru

Философ Александр Дугин в Telegram-канале выразил мнение об СССР, заявив, что во время репрессий в этом государстве оно было «великим и сильным», а после их прекращения «все стало гнить».

«Когда в СССР были репрессии, страна была великой и сильной, развивалась стремительно и бурно. Когда они прекратились, все стало гнить, разлагаться и вымирать. Отстутствие репрессий остановило ротацию элит. И все стало клониться к нулю, к нигилизму позднесоветской и тем более постсоветской эпохи», — выразился он.

До этого Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» в отношении российского философа Александра Дугина. СБУ назвала Дугина главой «прокремлевской международной организации «Евразийское движение». Служба утверждает, что в своих выступлениях, книгах и статьях Дугин на протяжении более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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