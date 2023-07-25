На Украине пожаловались на железнодорожную компанию из-за билетов на русском языке

Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в отношении компании «Укржелдорога» пройдет проверка после случаев продажи билетов на русском языке без перевода на украинский, передает ТАСС.

«Из открытых источников стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны «Укржелдороги». Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность», — указал политик.

До этого официальный сайт украинского президента Владимира Зеленского опубликовал петицию, которая требует убрать с ресурса русский язык. По словам ее автора, украинский народ «решительно осуждает такую позорную ситуацию». Документ уже подписали более тысячи человек. Зеленский рассмотрит петицию при условии, если она наберет 25 тыс. голосов за три месяца.

13 июля в Киеве «отменили» русскоязычную культуру. Городской совет украинской столицы запретил на заседании сессии произведения на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.