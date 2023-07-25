В Германии мужчина в стрингах напал на полицию

В Баварии голый мужчина напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

25 июля полиция задержала 47-летнего хулигана, который был одет в одни стринги и следовал без билета в поезде из Штраубинга в Регенсбург. Позже мужчину отпустили, но он вернулся на вокзал и оголился перед сотрудниками экстренной службы, а после скрылся. Через два часа нарушителя вновь нашли на вокзале в Регенсбурге, где он разделся. При попытке задержания, хулиган напал на полицейского и ударил его по лицу.

Также известно, что нарушитель ранее оголялся в Штраубинге: местные жители заметили его мастурбирующим во дворе одного из частных домов.

Хулиган находится под следствием за нападение на представителей полиции и другие противоправные действия.

Ранее в Москве полиция задержала голых пикаперов, разгуливающих по улицам города.