В Греции упал пожарный самолет

Самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей. Об этом сообщает Xtypos.

Отмечается, что самолет сейчас горит и находится в труднодоступном месте.

До этого стало известно, что девять человек погибли в результате падения гражданского транспортного самолета в аэропорту города Порт-Судана, находящегося в восточной части Судана. На борту самолета типа Ан находились 20 человек, в том числе и военные. Самолет упал сразу после взлета из-за технической неисправности. В результате катастрофы погибло девять человек, включая четверых военнослужащих. Сообщается, что после произошедшего выжил ребенок. Он и остальные пострадавшие отправлены в городскую больницу.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.