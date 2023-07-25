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Нашли полицейского, собиравшего сведения о семье убитой Дарьи Дугиной

СК нашел полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

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Следственный комитет России установил полицейского, который за денежное вознаграждение собирал и распространял сведения о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в подмосковном Одинцово. ФСБ РФ заявила, что убийство девушки организовали Спецслужбы Украины, а исполнителем стала украинка Наталья Вовк.

По словам Бастрыкина, полицейский Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении двух этих человек расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела.

Также глава СК РФ рассказал, что мощность взрывчатки, которую использовали для подрыва машины Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при участии США.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград» предпринимателя Константина Малофеева.

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