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В Казахстане мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика

В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетнего мальчика

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Depositphotos

В Абайской области Казахстана мужчина подозревается в изнасиловании девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Liter.kz.

По словам отца ребенка, об инциденте пострадавший сообщил бабушке. Он поделился подробностями изнасилования и пожаловался на боль. Члены семьи обратились в полицию.

Медики зафиксировали многочисленные гематомы и разрывы слизистой. Также они заметили ссадины и синяки из-за того.

Во время контакта с мальчиком злоумышленник не давал звать на помощь. Он запугивал пострадавшего и угрожал расправой, если кто-нибудь узнает об инциденте.

По словам представителей фонда, подозреваемого задержали. После случившегося правоохранители начали досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно». На данный момент проводятся следственные действия.

Ранее в Москве мать застала 13-летнюю дочь на аниме-вечеринке с 37-летним мужчиной.

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