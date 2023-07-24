В Казахстане мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика

В Абайской области Казахстана мужчина подозревается в изнасиловании девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Liter.kz.

По словам отца ребенка, об инциденте пострадавший сообщил бабушке. Он поделился подробностями изнасилования и пожаловался на боль. Члены семьи обратились в полицию.

Медики зафиксировали многочисленные гематомы и разрывы слизистой. Также они заметили ссадины и синяки из-за того.

Во время контакта с мальчиком злоумышленник не давал звать на помощь. Он запугивал пострадавшего и угрожал расправой, если кто-нибудь узнает об инциденте.

По словам представителей фонда, подозреваемого задержали. После случившегося правоохранители начали досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно». На данный момент проводятся следственные действия.

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