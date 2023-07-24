Госпитализированный охранник ТЦ «Времена года» рассказал о своем состоянии

Охранник московского торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте Сергей Булдаков, которого госпитализировали после прорыва трубы с кипятком, находится в больнице с ожогами обеих ног. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Мне нормально. Я сейчас в больнице, сплю», — сообщил Булдаков в разговоре с телеканалом.

Другие подробности о своем состоянии мужчина не сообщил, добавив, что пока не может больше разговаривать.

22 июля Telegram-канал «112» сообщил, в столичном торговом центре «Времена Года» произошел прорыв трубы с горячей водой, посетители получили ожоги. В результате аварии погибли четыре человека. Все они были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ», на производственной линии которого произошел прорыв трубы с кипятком. Пострадали 10 человек, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». По нему 24 июля задержали главного инженера торгового центра. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения, следствие ходатайствовало об аресте мужчины».

Ранее сообщалось, что в Москве упал беспилотник.