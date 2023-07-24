Все задержанные из-за ЧП в Джанкое поезда отправлены в Крым

Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой — Урожайная, отправлены в Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» в Telegram.

Поезд, следующий из Адлера в Симферополь, опоздает на 1 час 20 минут.

Первый поезд из Москвы прибудет в Севастополь с опозданием на 2 часа 30 минут. Первый поезд из столицы следует в Симферополь с опозданием на 1 час 26 минут, второй московский поезд прибудет в крымский город на полтора часа позже.

Также поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Евпаторию, следует с опозданием на 1 час.

Движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь приостанавливали в целях безопасности.

Ранее в этот день глава Крыма Аксенов сообщал, что силы ПВО и РЭБ сбили и подавили над Крымом 11 беспилотников, в результате произошло попадание обломков в склад боеприпасов в Джанкойском районе и в частный дом в Кировском районе.

Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, а также перекрыть движение поездов и автомобилей.