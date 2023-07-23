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Два села в Брянской области остались без света после обстрела

Богомаз: два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ

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Телеграм-канал «Mash»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение.

«В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки», — написал Богомаз.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном тяговую подстанцию железной дороги в Брянской области.

В ночь на 20 июля украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Суземском районе у поселка Холмечи (около 20 км от границы с Украиной. — «Газета.Ru»).

Уточняется, что в результате атаки было незначительно повреждено трансформаторное оборудование, однако из строя оно выведено не было. Движение поездов также не нарушалось.

Telegram-канал Mash также сообщал, что в нескольких километрах от крымского села Межводное был обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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