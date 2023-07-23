В Госдуме обвинили США в попытке «геноцида славянского народа»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США, поставляя Украине оружие массового уничтожения, стремятся «устроить геноцид славянского народа». Об этом он сообщил РИА Новости.

По его мнению, США начали «пичкать» Украину оружием массового уничтожения, чтобы уничтожить гражданское население, реализуя таким образом «новый штамп геноцида в современном мире».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Журавлевка в регионе кассетными боеприпасами.

Кроме того, глава региона заявил, что под обстрел Украины также попало село Щетиновка. По его словам, Украина выпустила девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.

Губернатор Белгородской области указал, что ни в одном из населенных пунктов нет ни пострадавших, ни разрушений.

21 июля Вячеслав Гладков заявлял, что два населенных пункта Краснояружского района попали под обстрел украинских военных.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.