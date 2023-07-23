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В ДР Конго мужчина убил больше 10 человек во время похорон

В ДР Конго военный на похоронах своего ребенка застрелил девять детей

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Depositphotos

Военный устроил стрельбу на похоронах собственного ребенка на востоке Демократической Республики Конго, не менее 13 человек погибли, среди жертв были дети. Об этом сообщает Reuters.

«По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы... по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка», — приводит агентство комментарий региональных властей.

Предположительно, мужчина, начавший стрелять по людям, скрылся с траурной церемонии. Ведутся поиски военного.

Мотивы поступка человека, принесшего оружие на похороны своего ребенка, не называются.

До этого полиция уточняла, что массовая драка со стрельбой произошла на Сахалине, шесть человек были задержаны.

Также в Израиле задержали подозреваемого в стрельбе в Текоа. Операция по захвату подозреваемого была проведена в городе Вифлеем.

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