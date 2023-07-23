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В Башкирии 23 человека спасли из огненного кольца в горящем лесу

В Башкирии 23 сотрудника МЧС оказались в огненном кольце и спаслись с помощью вертолета

В Белорецком районе Башкортостана пожарные оказались заблокированы в горящем лесу, им пришлось бросить технику и искать спасения в горах, где их заметил спасательный вертолет. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожарные неделю сдерживали возгорание возле сел Азнагулово и Катарыш, во время тушения огня часть группы оказалась окружена пламенем. Они оставили технику, двинулись по горам в единственную сторону, от которой их не отрезало огнем. В дыму пожарные сумели выстрелить из ракетницы, чтобы их увидел спасательный вертолет, всех удалось эвакуировать.

Лесной пожар в Белорецком районе быстро распространялся из-за сильного ветра и охватил 320 гектаров. Возникла опасность перехода огня на жилые строения в населенных пунктах, возгорание удалось локализовать силами МЧС в восьми километрах от двух сел.

Ранее в Красноярском крае из-за шалости подростка чуть не сгорел поселок.

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