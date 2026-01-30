Размер шрифта
В США оценили приостановку Россией ударов по энергообъектам Украины

ISW: приостановка ударов по энергетике Украины — незначительная уступка РФ
Roman Baluk/Reuters

Американский институт изучения войны (ISW) назвал «незначительной уступкой» возможное решение России отказаться от ударов по объектам энергетики Украины. Институт оценил решение в своем еженедельном отчете.

«Сообщения о недельном моратории на энергетические удары являются незначительной уступкой России, учитывая, что РФ продолжает отвергать долгосрочное прекращение огня и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории для достижения своих политических целей», — считает институт.

В организации отметили, что временный мораторий «может принести пользу России», если в перемирии поучаствует и Украина. Так, РФ способна «накопить запасы ракет и беспилотников», которые смогут использоваться «для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем», заявили в Институте.

СМИ написали о том, что делегация США на переговорах в Абу-Даби предложила Украине и России временно отказаться от ударов по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации конфликта.

29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил президента России Владимира Путина неделю не обстреливать Украину из-за наступивших там сильных холодов и критической ситуации в сфере энергетике. Затем Трамп рассказал, что Россия «уже некоторое время» не обстреливает украинские населенные пункты. В обращении 29 января Зеленский заявил, что энергетическое перемирие стартует в ночь с 29 на 30 января.

30 января Зеленский подчеркнул, что прямых договоренностей об энергетическом перемирии пока не было, но если Россия не будет бить по украинской энергетике, то и Украина не станет «применять ответные шаги».

Ранее эксперт назвал цель ударов ВС РФ по энергообъектам Украины.
 
