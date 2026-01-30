Белоусов обратился к военным, участвовавшим в боях за Терноватое в Запорожье

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, взявших под контроль Терноватое в Запорожье

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в боях за населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что Терноватое было взято под контроль бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», — заявил Белоусов.

Он обратил внимание, что гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта. В том числе они уверенно продвигаются на Времевском направлении, подчеркнул министр.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав 36-й бригады за верность родной стране и присяге. Глава военного ведомства выразил уверенность, что профессионализм и стойкость бойцов Вооруженных сил РФ позволят обеспечить безопасность государства.

30 января в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в течение суток взяли под контроль Терноватое в Запорожской области.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили о приближении войск к Запорожью.