Общество

Педофил-рецидивист надругался над девочкой в Петербурге и попался спустя 26 лет

В Петербурге педофила спустя 26 лет будут судить за надругательство над ребенком
Telegram-канал Питерский Следком

В Петербурге педофил-рецидивист спустя 26 лет после надругательства над девятилетней девочкой предстанет перед судом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в апреле 1999 года в подъезде одного из домов по Свечному переулку. Злоумышленник представился ребенку «врачом» и надругался над малолетней, а после содеянного скрылся с места преступления.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители установили и задержали местного жителя, в отношении которого неоднократно расследовались дела по обвинению в аналогичных преступлениях. Под тяжестью доказательств мужчина признал свою вину.

Фигуранту предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 132 УК РФ. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее юноша изнасиловал и изрезал женщину в Кузбассе и попался спустя 20 лет.
 
