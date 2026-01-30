В России рассказали, зачем Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Объявление в США чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности, якобы исходящей от Кубы, — это попытка затянуть на шее кубинских властей экономическую удавку. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился профессор СПбГУ, специалист по странам Латинской Америки Виктор Хейфец.

«Объявление чрезвычайного положения — это пока что только юридический инструмент против Кубы, не военный. Такое положение позволяет американскому президенту оперативно вводить новые санкции против Кубы. Я не думаю, что администрация Трампа прямо сейчас готова проводить военную операцию на острове по примеру той, что была проведена в Венесуэле. Однако это точно попытка затянуть экономическую петлю на шее кубинских властей», — пояснил политолог.

По его мнению, сейчас Штаты добиваются того, чтобы экономическое положение на Кубе стало еще более плачевным, что побудит людей вновь выйти на улицы с протестами.

«После того как пройдут уличные выступления, американцы смогут применить ту же схему, что и с Венесуэлой, то есть попытаться найти недовольных людей в правительстве для расшатывания власти. Операция на Кубе все равно будет отличаться от венесуэльской, потому что пока властям Кубы не за что предъявить никаких формальных обвинений, как тому же Мадуро, которого обвиняли в наркоторговле», — добавил Хейфец.

Он считает, что Россия может поддержать Кубу политически, но на самом деле властям острова остро нужна экономическая поддержка.

«Кубе нужна поддержка экономическая, потому что не понятно, откуда в страну будет поставляться нефть. Китай сам закупает нефть, Мексика прекратила свои поставки, Россия могла бы поставлять, но тогда пришлось бы каждый танкер сопровождать военным кораблем, чтобы избежать морской блокады Штатов, а это уже будет очень дорого стоить. Думаю, на это и рассчитывали американцы, что Куба останется совершенно одна без экономической помощи, потому что у ее союзников сейчас есть свои цели и задачи. Это идеальный вариант для администрации Трампа, чтобы усилить давление и подмять Кубу под себя», — заключил Хейфец.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. Об этом сообщается на сайте Белого дома. По словам американского президента, политика и действия правительства Кубы напрямую угрожают национальной безопасности и внешней политике США.

Ранее Куба обвинила США в навязывании «экстремальных условий жизни».