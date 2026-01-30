Tелохранитель из Египта стал звездой соцсетей благодаря своей внешности, пишет Oddity Central.

В начале месяца на траурной церемонии в Египте, где знаменитости и общественные деятели собрались, чтобы выразить соболезнования певице Реде Эль Бахрави в связи с утратой ее матери, внимание пользователей соцсетей привлек телохранитель. Мужчина с необычно развитой мускулатурой, чьи массивные бицепсы и плечи резко выделялись на фоне окружающих, попал в поле зрения камер.

Позднее выяснилось, что он является телохранителем египетского бизнесмена Сабри Нахнуха, известного своей противоречивой репутацией и присутствовавшего на поминках. Несмотря на то что Нахнух часто оказывается в центре внимания, в этот раз фокус общественного интереса сместился на его охранника.

Пользователи обратили внимание на непропорционально развитые руки мужчины и сравнительно небольшую голову. В комментариях мнения разделились: одни восхищались его физической формой, другие высказывали сомнения в ее естественности, предполагая использование синтола или других препаратов для увеличения мышц.

