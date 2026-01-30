«Что не сделаешь ради жизни ребенка»: Волкова предположила, когда можно нарушить клятву Гиппократа

Актриса Екатерина Волкова раскрыла непростые этические противоречия, с которыми сталкивается ее персонаж в сериале «Резервация». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Звезда «Скорой помощи» отметила, что по странным стечениям обстоятельств очень часто играет героинь, профессия которых — врач.



«И я прекрасно понимаю самую главную клятву, которую врачи дают 00 клятву Гиппократа. В ситуации с «Резервацией» моя героиня должна ее нарушить. Сложно это принять и сыграть, потому что это ужасный моральный и психический выбор, но что не сделаешь ради жизни своего ребенка», — отметила она.

«Резервация» — детективный триллер, который станет первой экранизацией фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Премьера сериала состоится 1 февраля на КИОН.

По сюжету возвращение домой стало для бывшего полицейского Сергея настоящим потрясением — его дома больше не существует. Родной город, отрезанный от внешнего мира таинственной аномалией, теперь именуют резервацией. В отчаянной попытке спасти близких, Сергей решается проникнуть в это место. Внутри он обнаруживает мрачную действительность: уже несколько лет подряд дети бесследно пропадают. Исчезновения каким-то образом связаны с аномалией, и теперь Сергею предстоит раскрыть тайну резервации, чтобы спасти свою семью.

Главную роль в проекте сыграл Денис Шведов, а также в каст вошли: Филипп Янковский, Алексей Розин, Полина Гухман, Николай Шрайбера и другие.

