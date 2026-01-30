Нардеп допустил полную эвакуацию жителей Киева

В Киеве могут объявить полную эвакуацию жителей. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок, пишет Telegram-канал «Новости.live».

«Чиновники рассматривают сценарий отселения киевлян, если атаки на энергосистему продолжатся. Речь идет даже о применении «государственного принуждения»», — сказано в публикации.

По словам нардепа, для переселения людей не хватает оборудованных мест. По его словам, власти сейчас обсуждают механизм возможной эвакуации.

По состоянию на 30 января в Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов.

Незадолго до этого в пресс-службе коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» сообщили, что в Чернигове с 30 января будет временно прекращена подача горячей воды в дома из-за дефицита тепловой мощности. В областном центре нет достаточного ресурса, чтобы одновременно обеспечить горожан горячей водой и отоплением.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.