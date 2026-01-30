Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах обложили налогами

В 2025 году налоговые органы начали доначислять продавцам на маркетплейсах налоги на бонусные баллы, полученные ими от платформ за участие в программах скидок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов и Союз электронной торговли (СЭТ; занимается защитой интересов бизнеса и потребителей).

По информации издания, претензии налоговых органов в основном коснулись партнеров маркетплейса Ozon, где скидки покупателям компенсируются не деньгами, а баллами. Они автоматически списываются в счет оплаты услуг платформы.

Как рассказал «Ведомостям» руководитель СЭТ Георгий Багиря, обращения продавцов связаны с включением баллов и бонусов за скидки в доход, хотя фактически средства им не выплачивались, а списывались в счет комиссии. По его словам, проблема состоит в отсутствии единообразного подхода и понятной методики отражения бонусных механик маркетплейсов в налоговом учете, что может приводить к завышению базы и техническим перекосам на едином налоговом счете.

Новость дополняется.