Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии

Большунова под флагом Казахстана заявили на ночную гонку в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов.

Соревнование на 30 километров состоится 30 января. В опубликованном заявочном листе Большунов значится с указанием гражданства Казахстан.

Лыжник участвовал и вышел победителем в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года. Тогда спортсмен был заявлен под российским флагом, но позднее организаторы убрали государственную символику и указание на гражданство россиянина из всех официальных протоколов.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в сборной России назвали цинизмом решение CAS не рассматривать апелляцию Большунова.