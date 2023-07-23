На Украине объявят в розыск бывшего военкома Одесской области

Офис Генпрокурора Украины собирается объявить в розыск бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После привода Борисова намерены взять под стражу в качестве меры пресечения.

В офисе генпрокурора также рассказали новые подробности дела экс-военкома. Помимо вопросов к его имуществу на 151 млн гривен (372 млн руб.), правоохранители выяснили, что в декабре Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин. Ведомство установило, что с членами семьи он провел месяц в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании, причем выехал из страны обманным путем.

Ранее «Страна.ua» писала, что экс-военком Одесской области уехал за границу.

В мае Госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении Борисова. Сообщалось, что он купил на испанском побережье виллу и несколько автомобилей на миллионы долларов в то время, как уже шла российская военная спецоперация. Военкома также подозревают в продаже «белых билетов» о негодности к военной службе.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.