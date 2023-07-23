Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине объявят в розыск бывшего военкома Одесской области

Офис Генпрокурора Украины объявит в розыск бывшего военкома Одесской области Борисова

close
100%
«Офіс Генерального прокурора»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Офіс Генерального прокурора»

Офис Генпрокурора Украины собирается объявить в розыск бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После привода Борисова намерены взять под стражу в качестве меры пресечения.

В офисе генпрокурора также рассказали новые подробности дела экс-военкома. Помимо вопросов к его имуществу на 151 млн гривен (372 млн руб.), правоохранители выяснили, что в декабре Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин. Ведомство установило, что с членами семьи он провел месяц в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании, причем выехал из страны обманным путем.

Ранее «Страна.ua» писала, что экс-военком Одесской области уехал за границу.

В мае Госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении Борисова. Сообщалось, что он купил на испанском побережье виллу и несколько автомобилей на миллионы долларов в то время, как уже шла российская военная спецоперация. Военкома также подозревают в продаже «белых билетов» о негодности к военной службе.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях