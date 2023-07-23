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В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок

Глава Адыгеи Кумпилов: водитель внедорожника наехал на людей, погиб ребенок

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Haggardous50000/Shutterstock

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале, что водитель внедорожника в республике не справился с управлением и наехал на людей.

«К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести», — написал Кумпилов.

Глава республики уточнил, что авария произошла днем 22 июля в Майкопе. По предварительной информации, водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате аварии пострадали двое взрослых и четверо детей. Все они доставлены в больницу. В ведомстве уточнили, что после ДТП семилетняя девочка оказалась в реанимации. Еще троим детям оказывается медицинская помощь.

По словам Кумпилова, он лично посетил пострадавших в больнице и взял на контроль ход расследования инцидента.

До этого очевидец ДТП по имени Егор рассказывал, что незадолго до случившегося водитель протаранил автомобиль на перекрестке и пробил бетонные ограды. В машине кроме него находились две женщины и трое детей. Погибший ребенок, по словам очевидца, ударился головой и перелетел три дорожки в парке.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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