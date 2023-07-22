Экс-военкому Одесской области предъявили подозрение в незаконном обогащении

Бывшему военкому Одесской области Украины, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, предъявили подозрение в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, рассказал в видеообращении в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что эта ситуация не могла разрешиться освобождением подозреваемого. Он подчеркнул, что Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Также продолжаются проверки военкоматов, заявил президент.

Ранее глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что ведомство организовало проверки руководителей военкоматов.

Он рассказал о деле одесского экс-военкома Евгения Борисова, который был уволен в конце июня после того, как у него нашли купленный после начала российской спецоперации дом в Испании и люксовые автомобили. Военкома также подозревают в продаже «белых билетов» о негодности к военной службе.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.