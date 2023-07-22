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Захватившего коттедж в Истре мужчину ликвидировали

Силовики ликвидировали запершегося в чужом коттедже в Истре вооруженного мужчину

Вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в коттедже в поселке в подмосковной Истре, ликвидировали, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

«В ходе действий сотрудников СОБР по штурму дома злоумышленник ликвидирован», — написала она в Telegram.

По ее информации, из жителей и гостей поселка «Шервуд» никто не погиб и не ранен. В ближайшие часы эвакуированные жители вернутся в свои дома, уточнила Витушева.

В МВД рассказали, что сотрудники частной охранной организации сообщили о проникшем в чужой дом мужчине. Сотрудник ЧОП вместе с участковым подошли к дому, чтобы проверить информацию, к ним вышел мужчина в балаклаве, который, угрожая предметом, похожим на оружие, заставил их войти в дом. Там он попытался удержать их, но мужчинам удалось покинуть здание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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