Бывшего вице-губернатора Белгородской области отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода определил меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 21 июля, СУСК по Белгородской области уточнил, что Полежаев подозреваетсяhttp://www.gazeta.ru/social/news/2023/07/21/20919032.shtml в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Согласно версии следователей, чиновник в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной фирмы два транспортных средства. В ответ на это Полежав пообещал помочь с проверкой строительных работ и заключении соглашения.

«Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — подчеркнул судья Сергей Счастливенко.

Под домашний арест Полежаева отправили почти на два месяца — до 20 сентября.

До этого экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская получила 10 лет колонии по делу о взятке.

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