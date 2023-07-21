Эксперт рассказал о планах властей Польши по захвату западных земель Украины

Руководство Польши одержимо экспансионистскими идеями, заявил «Газете.Ru» политолог Петр Колчин. Эксперт отметил, что правящая националистическая партия «Право и справедливость» пытается продвигать агрессивные империалистические нарративы и тезисы о необходимости воссоединения исторических польских земель.

«Поляки, недолго думая, записывают в эти земли как Западную Украину, так и Западную Белоруссию и даже Вильнюс — столицу Литвы — союзника по НАТО. Видимо, руководители страны забыли истории о том, к чему уже не раз приводили подобные амбиции», — уточняет Петр Колчин.

Политолог напоминает о том, что Польша потеряла свою государственность в результате ее разделов, «когда геополитическая обстановка сложилась таким образом, что всем соседям Польское государство фактически мешало, поскольку разругалось с каждым из возможных партнеров».

«Во время похода на Россию в качестве «пушечного мяса» использовал Наполеон — итогом стало вхождение польских земель в состав России. В начале XX века, когда поляки захватили земли Западной Украины и Западную Белоруссии, получили часть немецких земель, при этом аннексировав Вильнюс, сложилась парадоксальная ситуация, когда Польша фактически конфликтовала с каждым из своих соседей. Результатом этой сложной геополитической ситуации стала фактическая ликвидации польской государственности Третьим рейхом», — констатирует Колчин.

Он подчеркивает, что только при участии Советского Союза Польша вновь появилась на карте Европы и даже получила новые земли на Западе.

«Внешняя политика Варшавы может привести Польшу к пропасти и потере государственности. В голове главы польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского создаются какие-то фантастические концепции великой Польши», — считает политолог.

При этом он отмечает, что по экономическим, демографическим и военным показателям она остается заурядной европейской страной, живущей на немецкие дотации, «поскольку Германии выгодно поддерживать экономику Польши как образца эффективного перехода из постсоциалистической страны в новое русло».

По мнению Колчина, польское руководство «опьянено своими иллюзиями» и пытается создать новые агрессивные формирования на границе с Россией, пытаясь привлечь к этому Литву, а «Вашингтон поддерживает эти стремления».

«Наша страна имеет все возможности и ресурсы, чтобы ответить на эти инициативы польской стороны», — убежден политолог.

Ранее сообщалось, что 21 июля президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого заявил, что Польша рассчитывает присвоить себе Западную Украину.