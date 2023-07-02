Основатель Georgian Airways прокомментировал украинские санкции против авиакомпании

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ожидает от правительства страны реакции на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что на «несправедливое и безосновательное решение президента Украины» будет предпринят мгновенный и зеркальный ответ со стороны правительства Грузии.

Гаиашвили подчеркнул, что решение украинской стороны носит политический характер потому, что в Россию выполняют рейсы множество авиакомпаний из различных стран, однако против них санкции не введены.

До этого Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против авиакомпании Georgian Airways.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.