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В Москве арестован гендиректор концерна «Автоматика»

Гендиректор концерна «Автоматика» Моторко арестован по делу о мошенничестве

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Пресненский суд Москвы отправил в следственный изолятор генерального директора концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрея Моторко до конца августа. Об этом сообщает ТАСС.

Моторко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленный срок.

Ранее Следственный комитет сообщил, что гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали по подозрению в мошенничестве.

СК просило суд арестовать его до 27 августа. Также следствие обратилось в суд с требованием арестовать начальника концерна Александра Нестерова.

По предварительным данным, «Автоматика» получила от Минпромторга субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку закупленные в Китае системы.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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