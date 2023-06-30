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Стрелявшего в аэропорту Кишинева задержали

Agora: открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева мужчину задержали

Мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом сообщает портал Agora.

Отмечается, что стрелявший был ранен при задержании.

Все руководство МВД Молдовы находится в аэропорту Кишинева, где неизвестный пассажир устроил стрельбу.

Ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и удерживает заложников.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник. По предварительным данным, стрелявший был гражданином Украины.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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