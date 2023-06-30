Стрелявшего в аэропорту Кишинева задержали

Мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом сообщает портал Agora.
Отмечается, что стрелявший был ранен при задержании.
Все руководство МВД Молдовы находится в аэропорту Кишинева, где неизвестный пассажир устроил стрельбу.
Ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и удерживает заложников.
МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник. По предварительным данным, стрелявший был гражданином Украины.
Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.