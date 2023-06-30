В Подмосковье гигантские слизни и улитки устроили нашествие

В Видном местные жители заметили множество крупных слизней и улиток, которые заполонили город после дождя. Об этом сообщила группа «Подслушано | Видное» в социальной сети «ВКонтакте».

Больше всего моллюсков заметили в районе новой подстанции скорой медицинской помощи. Местные жители утверждают, что видят в городе испанских слизней, у которых в Подмосковье якобы почти нет врагов.

Очевидцы прикладывают к улиткам зажигалки и удивляются, что они примерно одинакового размера. Один из местных жителей заметил сотни улиток, которые облепили ствол дерева, причем они поднялись достаточно высоко.

Научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский заявил, что испанские слизни могут навредить человеку, так как они являются переносчиками паразитов. Специалист посоветовал топить моллюсков в воде, чтобы они не вернулись обратно.

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