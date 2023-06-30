Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Суд в Москве продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает РИА Новости из зала суда.

Арест продлен до 10 сентября.

Поддержать девушек пришли главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, поэт Юлий Гуголев и другие.

Ранее сообщалось, что суд о продлении ареста Беркович и Петрийчук назначен на 30 июня.

Хамовнический суд Москвы рассмотрел ходатайство о продлении ареста по делу об оправдании терроризма в этот день в 12:00.

5 мая режиссер Евгения Беркович была арестована на два месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали.

Героини произведения — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию российские женщины. Спектакль по пьесе в 2022 году получил две «Золотые маски».

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