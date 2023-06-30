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После прорыва Каховской ГЭС затопленными остаются 6 населенных пунктов

ТАСС: после прорыва Каховской ГЭС затоплены шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. домов

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Alexander Ermochenko/Reuters

После прорыва Каховской ГЭС затопленными остаются шесть населенных пунктов в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В этих населенных пунктах до сих пор затоплены 9,5 тыс. жилых домов, что составляет около 40% строений. Уровни воды почти не снижаются, отметил он.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, оно продолжает мелеть.

По словам Сигуты, воду оттуда регулярно забирают на пробы и анализируют.

Он также добавил, что точная площадь высохшего участка водного ресурса пока не подсчитывалась, это будет сделано после того, как закончится спад воды.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище вернется к русловым отметкам к 19 июня.

Ранее двое мужчин каталисьпо Красноярску в надувном бассейне.

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