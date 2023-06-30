Стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области

В Иркутской области произошла диверсия на железнодорожных путях рядом с вагоноремонтным предприятием «Трансвагонмаш». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, неизвестный поджег релейный шкаф, который обеспечивал работу светофоров. Уточняется, что около 23:00 по местному времени (18:00 мск) 29 июня машинист грузового поезда заметил горящее оборудование рядом с железнодорожными путями в Черемхове.

Как пишет Shot, к моменту прибытия экстренных служб шкаф выгорел полностью, а его двери были полностью вскрыты. В километре от места диверсии находится ближайший жилой дом. Уточняется, что в результате диверсии никто не пострадал. Задержек в движении пассажирских поездов также не произошло.

23 июня Telegram-канал Baza писал, что в Москве неизвестные попытались поджечь релейные шкафы, расположенные в 700 метрах от платформы железнодорожной станции «Владыкино». Работники станции увидели пожар и сумели вовремя убрать доски. Возгорание было потушено с помощью пожарного поезда, который стоял на железнодорожных путях.

Ранее сотрудники силовых структур в Омске задержали мужчину, который поджег релейные шкафы на железнодорожных путях, выполняя «задание» кураторов из социальной сети.