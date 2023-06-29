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В Киеве осквернили памятники партизанам времен Великой Отечественной войны

В Киеве облили красной краской и исписали памятники советским партизанам времен ВОВ

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Неизвестные осквернили памятники советским партизанам, которые находятся в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Вандалы облили красной краской монументы, а также оставили на бюстах оскорбительные надписи.

Власти столицы Украины пока не отреагировали на этот инцидент.

На прошлой неделе в центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее на Украине демонтировали еще один памятник, связанный с Россией.

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