Правительство и Банк России предложили возмещать убытки от мошенников

Правительство РФ и Центральный Банк России предложили возмещать гражданам убытки от действий мошенников. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

По данным СМИ, Центробанк и правительство хотят скорректировать закон «О национальной платежной системе». Отмечается, что после поправок в законе кредитные организации должны будут возместить всю сумму перевода в случае, если перевод совершен на счет получателя из черного списка мошенников.

Ранее сообщалось, что российским правительством подготовлены и переданы президенту РФ Владимиру Путину предложения, направленные на создание механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников. Тем самым правительство и Центробанк России (ЦБ) выполнили поручение Путина представить к 1 июля соответствующие идеи.

Правительство намерено совершенствовать механизм возврата кредитными организациями похищенных мошенниками денег своим клиентам путем внесения изменений в федеральный закон «О национальной платежной системе».http://www.gazeta.ru/tech/news/2023/05/29/20546588.shtml

Ранее сообщалось, что весной 2023 года количество атак злоумышленников на клиентов российских банков в попытке получить доступ к учетным записям пользователей выросло на 59% по сравнению с январем-февралем.