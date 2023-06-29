СМИ узнали об экстренном возвращении с СВО опекуна найденного мертвым мальчика

Александр Наумов, ушедший на военную службу в зоне спецоперации в марте прошлого года, мог знать о гибели шестилетнего мальчика Далера, опекуном которого он являлся. Об этом сообщает сетевое издание e1.ru.

Как отмечает портал, супруга Наумова Вероника могла не сказать, что мальчик умер. Однако, в марте этого года Александр приезжал домой в Екатеринбург, на что указывают фотографии со страницы Вероники в социальной сети.

По данным СМИ, о возвращении мужчины из зоны спецоперации 30 июня сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Дети сейчас изъяты подразделением по делам несовершеннолетних», — сказала чиновник.

Она также выразила недоумение из-за того, что органы опеки могли не заметить исчезновения мальчика. Особенно с учетом нахождения Наумова в зоне военных действий.

«К нам семья не обращалась за помощью. <...> В принципе, он (отец семейства. — «Газета.Ru») мог вернуться домой, раз в общей сложности шесть детей в семье», — заметила Мерзлякова.

29 июня тело шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, которого искали три дня, нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, мальчик умер несколько месяцев назад. Следователи задержали его опекуна, 34-летнюю Веронику Наумову. На допросе женщина заявила, что Далер погиб из-за несчастного случая. Спрятать тело она решила, потому что боялась, что опека отнимет у нее остальных детей — их шестеро.

Ранее стали известны подробности об опекуне шестилетнего Далера, чье тело нашли в гараже.