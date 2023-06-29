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На Украине предложили заменить «Родину-мать» на чебурек

Власти Львовской области хотят установить памятник чебуреку вместо монумента «Родина-мать»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине предложили на месте монумента «Родина-мать», который демонтировали в поселке Брюховичи подо Львовом, установить памятник чебуреку. Об этом в своих социальных сетях заявил советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик.

«Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <…> [«Родина-мать»] будет в Брюховичах памятник чебуреку», — сказано в сообщении.

Местные жители в комментариях к посту отреагировали на решение позитивно, отметив, что это привлекало бы туристов.

24 июня сообщалось, что памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому снесен в Полтавской области Украины. Монумент располагался в селе Верхняя Мануйловка Козельщинского района. Отмечалось, он являлся последним в регионе, посвященным писателю.

До этого стало известно, что в центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее на Украине сообщали о количестве демонтированных советских памятников за три дня.

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