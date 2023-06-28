Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путину подарили Коран

Президент Путин пообещал хранить в Кремле Коран, который ему подарили в Дербенте

Президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте получил в подарок Коран. Об этом ТАСС сообщил директор Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев.

По его словам, главе государства был подарен Коран из священной Мекки.

28 июня Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

В среду российский президент прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин отправился в Дагестан для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, вторую половину дня российский лидер проведет в Дагестане. При этом график президента не менялся.

Ранее Путин предупредил об ответственности за неуважение к Корану.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях