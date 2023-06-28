Путину подарили Коран

Президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте получил в подарок Коран. Об этом ТАСС сообщил директор Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев.

По его словам, главе государства был подарен Коран из священной Мекки.

28 июня Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

В среду российский президент прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин отправился в Дагестан для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, вторую половину дня российский лидер проведет в Дагестане. При этом график президента не менялся.

Ранее Путин предупредил об ответственности за неуважение к Корану.