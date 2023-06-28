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В ГД могут дополнительно расмотреть законопроект о смене пола

«Ъ»: законопроект о смене пола могут отправить в профильные ведомства на согласование

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Depositphotos

Госдума РФ может отправить законопроект о смене пола, не связанной с врожденными физическими аномалиями, в профильные ведомства на дополнительное согласование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации издания, юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв, касающийся законопроекта.

Они попросили снять документ с рассмотрения, так как, по их мнению, поправки нарушают право на получение медицинской помощи и на жизнь, а также «навязывают идеологию».

Активисты подчеркнули, что законопроект «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что популяризация гормональных и хирургических мер для смены пола опирается на подростковую дисморфофобию.

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