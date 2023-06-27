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В России приняли закон об уголовной ответственности коллекторов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения в работе коллекторов

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Depositphotos

Госдума приняла в третьем чтении закон, включающий в Уголовный кодекс РФ норму об ответственности для лиц, которые осуществляют незаконную деятельность по возврату просроченных задолженностей граждан. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец», — прокомментировал законопроект в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с данным законом, коллекторам будет грозить уголовная ответственность за действия, связанные с насилием или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, включая угрозы совершения таких действий, и распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

«Им (коллекторам. — «Газета.Ru») будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок», — уточнили в парламенте.

Отмечается, что закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что компания из Нью-Йорка и Бангалора (Индия) Skit.AI разработала нейросетевой сервис, способный взять на себя работу телефонных коллекторов, занимающихся обзвоном должников кредитных организаций.

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